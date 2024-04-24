В Набережных Челнах модернизируют перекресток 40 лет Победы

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Главная цель модернизации, это автоматизация процессов управления дорожным движением, что должно повысить безопасность на дорогах.

Скоро в Набережных Челнах будет модернизирован перекресток 40 лет Победы. Здесь установят необходимое оборудование: контроллер, две камеры и восемь пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут автоматически подстраиваться под дорожную обстановку.

Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы обеспечить минимальное время ожидания на следующих перекрестках. Работы будут выполнены до 1 сентября. Напомним, аналогичная система появится в Казани на перекрестке Габдуллы Тукая — Фатыха Карима. Работы будут проведены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Они будут завершены до 1 сентября.

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Разиль Самигуллин