В Казани рядом с Колхозным рынком появится новая гостиница

В Вахитовском районе Казани на улице Гаяза Исхаки планируется строительство гостиницы с подземным паркингом. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, которое опубликовано на сайте Госкомитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает издание «РБК Татарстан».

Гостиница будет построена на окраине исторического центра столицы Татарстана. Будущая строительная площадка находится в квартале, ограниченном улицами Московской, Тази Гиззата, Гаяза Исхаки и Галиаскара Камала. Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания с подвальным этажом площадью 372 квадратных метра. Общая площадь гостиницы составит порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

Сейчас будущая строительная площадка представляет собой незастроенную территорию между существующими зданиями и их участками с севера и запада, проезжей частью улицы Гияза Исхаки с юга и муниципальной парковкой с востока. Действующих коммуникаций на территории нет. Практически весь участок (449 квадратных метров) предполагается занять котлованом строящейся гостиницы.

Важно отметить, что гостиница будет расположена на территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.». В заключении акта государственной историко-культурной экспертизы указано, что при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, связанных со строительством нового здания, возможно обеспечить сохранность культобъектов.

Если при проведении работ на территории, отведенной под строительство гостиницы, будут обнаружены архитектурно-археологические объекты, за счет средств заказчика потребуется их изучить и сохранить, а при необходимости законсервировать с возможной последующей музеефикацией.

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Разиль Самигуллин