В Казани для движения транспорта закроют участок Горьковского шоссе

В Казани в связи с реконструкцией надземного пешеходного перехода на участке Горьковского шоссе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть возле здания №46 в направлении движения в сторону улицы Залесной будет перекрыта с 21.00 6 мая до 5.00 7 мая.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе завершится в ноябре. Благодаря ремонту пропускная способность транспортной артерии увеличится в два раза и составит до 11 тысяч автомобилей в час. Количество полос увеличится с трех до шести.

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Разиль Самигуллин