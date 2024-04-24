150 тысяч прививок от гепатита сделали жителям подтопленных паводком регионов

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах, пострадавших от паводка, почти 150 тысяч человек были привиты от гепатита А. Это сделано для того, чтобы не допустить ухудшения здоровья людей на этих территориях.

«Мы сделали основную работу вместе со здравоохранением, мы ее завершаем. Я уверена, что мы не допустим ухудшения состояния здоровья людей в этих местах», — сказала Попова.

Ранее «Реальное время» сообщило, что «Роскосмос» зафиксировал 140 маршрутов съемки территорий, которые борются с паводками или их последствиями.



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Анастасия Фартыгина