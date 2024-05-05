В России появится День математика

Новый профессиональный праздник будет отмечаться 1 декабря — в день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.

Михаил Мишустин распорядился закрепить этот праздник в календаре. Министерство просвещения должно в двухмесячный срок закрепить решение необходимым нормативным правовым актом.

С инициативой об учреждении Дня математика выступил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который прошел в МГУ в ноябре 2023 года. Участники съезда поддержали идею.

Ранее Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию экономики предложения. В рамках этой работы правительство ставит перед собой цель укрепить продовольственную безопасность, достичь технологического и финансового суверенитета, а также создать в России современные индустриальные мощности и отрасли.

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Разиль Самигуллин