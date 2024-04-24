Заместитель министра обороны России отправлен в СИЗО
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны.
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор и объединился с третьими лицами для совершения преступления организованной группой. Речь идет о получении взяток в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Ранее его задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере.
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