Премьер-министр России обсудил с главой Роспотребнадзора реализацию проекта «Санитарный щит»

Михаил Мишустин встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Они обсудили проект «Санитарный щит», который направлен на защиту населения от различных угроз.

Премьер-министр считает, что реализация проекта позволит сформировать устойчивое противодействие всем моделям угроз, включая проблемы, связанные с инфекционными заболеваниями, а также карантинный контроль на границе и необходимую диагностику.

По словам Анны Поповой, в рамках проекта по всей стране уже действуют 46 референс-центров и 54 центра по выявлению геномных последовательностей вирусов. Также работает 153 ПЦР-центра в 114 городах, из которых 99 городов с населением более 100 тысяч человек. За счет применения технологии LAMP результаты анализов можно получить за 30–40 минут. Всего Роспотребнадзор разработал тесты на 40 различных возбудителей болезней.

В регионах работают мобильные лаборатории, оснащенные всем необходимым оборудованием отечественного производства. Это позволяет оперативно реагировать на вспышки любых инфекций.

На границе организованы мобильные санитарно-карантинные пункты, которые позволили увеличить количество досмотренных лиц с 31 млн человек в 2019 году до 42 млн в 2023 году.

Также ведется работа по иммунологическому надзору. Служба ведет наблюдение за формированием у граждан иммунитета не только от COVID-19, но и от других инфекций. Пополняется национальный каталог патогенов. До конца года планируется пополнить его до 40 тысяч штаммов. Ранее Мишустин обозначил направления работы по развитию Гидрометеорологической службы России.

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Разиль Самигуллин