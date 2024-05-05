Правительство профинансирует расчистку рек и берегоукрепительные работы в Волгоградской и Иркутской областях

Правительство направит дополнительное финансирование на расчистку рек и проведение берегоукрепительных работ в регионах. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2024 году планируется завершить мероприятия по экологической реабилитации водных объектов Нижней Волги в Волгоградской области. Цель проекта — улучшить экологическое состояние реки за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов.

В Иркутской области федеральная поддержка поможет принять оперативные меры по укреплению берега в районе села Казачье Боханского района. Это позволит предотвратить разрушение берега, связанное с негативным воздействием вод реки Ангары, а также защитить жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры от подтопления.



Работы проводятся в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

Эти проекты направлены на улучшение экологического состояния рек, предотвращение разрушений берегов и защиту населения и инфраструктуры от негативного воздействия вод. Ранее правительство России утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин