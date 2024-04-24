Экскурсии по Казани: что посмотреть туристу в майские праздники
Скоро наступят майские праздники, и многие люди уже начинают планировать свои поездки. Казань все чаще привлекает своих российских туристов. Чтобы помочь путешественникам познакомиться с городом «Реальное время» предлагает подборку экскурсий различной тематики.
- Пешая или автобусная обзорная экскурсия по Казани. Можно увидеть знаковые достопримечательности, прогуляться по старинным улочкам и почувствовать ритм мегаполиса. Цена экскурсии составляет от 1200 до 1800 рублей.
- Экскурсия на двухэтажном автобусе. Увидите сверху исторические и современные здания Казани, узнаете интересные факты о столице Татарского ханства и насладитесь необычными историями, связанными с городом. Цена: 1200 рублей.
- Для любителей ночной жизни есть экскурсии по ночной Казани. Так, можно увидеть город в свете иллюминации и насладиться красотой города в вечернее время. Цена: от 1100 до 2000 рублей.
- Казанский стрит-арт. Туристы погрузятся в уличную культуру, увидят работы фестиваля «Культурный Код» и знаменитые «проклятые» граффити, созданные к чемпионату ФИФА. Цена: 600 рублей.
- Архитектура советской Казани — от конструктивизма до модернизма. Можно узнать, какие советские идеалы транслировались через архитектуру в разные эпохи. Цена — 900 рублей.
- Любителям истории подойдет тур «Криминальная Казань: казанский феномен». Это автобусная экскурсия для тех, кто рос в 80-е и 90-е и застал группировки, а также тем, кто не видит подтекста в словах «розочки» и «бабочки». Цена — 1900 рублей.
- Если интересны культура и традиции Татарстана, то можно пойти на прогулку с филологом «Сказки, мифы и легенды Татарстана». Слушатели узнают о духе Шурале и загадочной русалке Су анасы, о невидимой улице в Казани и о том, почему татарскую столицу оберегает дракон. Цена — 3400 рублей.
- Можно познакомиться с Казанским университетом и узнать историю этого места. Туристам за 3 часа покажут астрономическую обсерваторию и действующий анатомический театр. Расскажут когда они были построены и почему у Льва Толстого и Владимира Ульянова не сложилось с учебой. Цена — 4000 рублей.
- Хотите узнать, как Казань запечатлена в кино? Есть прогулка по улицам города, где снимали популярные фильмы и сериалы. Группа почувствует праздничную атмосферу комедии «Елки», пройдет там, где бегали от Кощея герои «Реальной сказки», и побывает в местах, где ходила Ксюша Кузнецова из «Девушки средних лет». Цена — 6500 рублей.
- И наконец, для гурманов предлагают «Секретные маршруты непарадной Казани», чтобы узнать город с другой стороны. Будет возможность увидеть скрытые памятники, тайные дворы, старинные деревянные дома и просто места силы. За 3 часа Казань откроется глазами «своего» человека. Цена — 8000 рублей.
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