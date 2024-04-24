В Казани модернизируют камеры слежения на парковках

Фото: Максим Платонов

МКУ «Организатор городского парковочного пространства», ответственное за организацию платных парковок в Казани, ищет поставщика, который окажет услуги по модернизации модуля фото- и видеофиксации нарушений правил оплаты. Цена контракта составит 2 525 000 рублей, а финансировать проект будет бюджет Казани.

Целью обновления камер является повышение стабильности работы системы и увеличение количества фиксируемых нарушений.

Подрядчик должен предоставить программу, которая будет соответствовать ряду требований. После получения сведений с приборов фотовидеофиксации и идентификации регистрационных знаков транспортного средства должно осуществляться формирование необходимого пакета документов для направления полученной информации в структурное подразделение МВД с целью установления владельца автомобиля.



Также программа должна отображать количество нарушений, которые были выгружены из базы для дальнейшей загрузки в базу «Ангел: Центр обработки данных». Программа должна быть интегрирована с комплексами «Автодория», «Дозор М», «Дозор МП», «Дозор ПС», «Паркон», «Сова», «Страж», «Ультра», «Тайфун» и «Паркрайт». Должна быть реализована автоматическая отправка на второй контроль качества нарушений с некорректным ГРЗ при проверке на оплату.

Необходимые требования к новой системе:

анализ данных по зоне платной парковки или маршруту движения за любой выбранный период;

изменение вида нарушения после проверки качества фотоматериалов;

распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств;

хранение данных от комплекса фотовидеофиксации в течение 60 дней;

детализированная электронная карта зоны платной парковки.

Система автоматически определяет адрес места фиксации нарушения по географическим координатам. Также предусмотрена возможность создания единой системы отчетности по показателям программы и по каждому датчику отдельно.

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Рената Валеева