Госдума планирует внести изменения в Административный кодекс России

В Госдуму поступил проект федерального закона «О внесении изменений в статью Кодекса об административных правонарушениях» от Госсовета Чувашской Республики.

Законопроект предлагает распространить действие статьи, устанавливающей ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, не только на алкогольную и спиртосодержащую пищевую продукцию, но и на продукцию, содержащую этиловый спирт.

Авторы законопроекта отмечают, что масштабы изготовления и сбыта алкогольной продукции и продукции, содержащей этиловый спирт домашней выработки, приобрели характер национального бедствия, так как в большинстве случаев она изготавливается в антисанитарных условиях, из некачественного сырья, с применением всевозможных суррогатов. Употребление таких напитков пагубно отражается на здоровье людей.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что при рассмотрении административных материалов по фактам реализации физическими лицами алкогольной и спиртосодержащей продукции домашней выработки (самогона) судебными органами деяние переквалифицируется по статье 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», предусматривающей административный штраф на граждан в размере от полутора тысяч до двух тысяч рублей. Это незначительно по сравнению с получаемой прибылью, в связи с чем не достигается цель — предотвращение данного общественного опасного деяния.

Правительство России поддерживает законопроект с учетом его доработки. В отзыве отмечается, что понятие «продукция, содержащая этиловый спирт» не раскрывается в федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В связи с этим закрепление в КоАП соответствующего термина без определения его нормативного содержания может повлечь неоднозначное правоприменение.

Ранее депутаты Госдумы направили в нижнюю палату законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части восстановления знака отличия «Ветеран труда». Законопроект предлагает дополнить статью 7 Федерального закона «О ветеранах», регламентирующую основания присвоения звания «Ветеран труда».

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Разиль Самигуллин