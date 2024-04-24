Известному блогеру Елене Блиновской продлили меру пресечения

Московский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для Елены Блиновской, известного блогера. Она останется под арестом до 26 июля 2024 года.

По версии следствия, Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей, полученных в результате преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

27 апреля 2023 года Блиновская пыталась скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. В тот же день она была задержана пограничной службой. После задержания блогер признала вину и начала сотрудничать со следствием.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева