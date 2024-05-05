Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, с 18:00 5 мая до 18:00 6 мая на территории республики и в Казани ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Днем 6 мая порывы ветра будут достигать 15–18 м/с (в Казани — 15–18м/с).

Главное управление МЧС России по Татарстану рекомендует жителям региона быть осторожными и соблюдать меры безопасности:

ограничить выход из зданий, находиться в помещениях;

не оставлять детей без присмотра;

укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, если сильный ветер застал вас на улице;

держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач;

избегать крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт;

обходить стороной оборванные линии электропередач и падающие предметы с большой высоты.

Также рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Ранее комитет по транспорту Казани сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых улицах города временно не работают светофоры.

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Разиль Самигуллин