МЧС России обнародовало правила использования электросамокатов

МЧС России опубликовало рекомендации по безопасному использованию электросамокатов. В правилах содержатся следующие пункты:

На одном самокате может находиться только один человек.

Необходимо управлять самокатом обеими руками.

Рекомендуется кататься в сухую и солнечную погоду. Если начался дождь, нужно прекратить движение и идти пешком.

Не следует оставлять электросамокаты заряжаться на ночь.

Также отмечается, что с 18 лет можно арендовать самокат в городском сервисе. При передвижении на электросамокате рекомендуется соблюдать безопасную скорость:

до 25 километров в час — в городе;

до 20 километров в час — в жилых зонах и во дворах.

Согласно рекомендациям МЧС, при движении по пешеходным дорожкам и тротуарам приоритет имеют пешеходы. Переходя дорогу по пешеходному переходу, следует катить самокат рядом. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Ранее Комитет по транспорту Казани провел первый в этом сезоне рейд по проверке соблюдения правил пользования электросамокатами. Поводом для рейда стали жалобы жителей на хаотичное размещение самокатов по городу.

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Разиль Самигуллин