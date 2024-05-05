В «Россельхозцентре» рассказали, как заморозки отразятся на всходах сельхозкультур

В начале мая в Татарстане ожидается снижение температуры от 0 до -5 °С, сообщили в «Россельхозцентре». Специалисты отмечают, что такие заморозки не представляют опасности для всходов озимых культур, которые находятся в фазе кущение — выход в трубку. Однако всходы яровых культур, особенно посеянные в середине апреля, могут пострадать.

Пшеница может выдержать заморозки до -8 градусов, ячмень и горох — до -6 градусов. При этом, как отмечают эксперты, чаще всего после потепления растения восстанавливаются и продолжают рост. В этот период рекомендуется провести подкормку быстрорастворимыми удобрениями с микроэлементами, гуматами и аминокислотами.

При заморозках происходит коагуляция протопласта листьев растений — вымораживание жидкости, клетка обезвоживается, разрывается. Сначала наблюдается изменение окраски — чаще пожелтение, затем омертвление и потемнение части листа, мелкоточечный хлороз, локализованный ближе к кончику листа, побеление.

У посевов, поврежденных заморозками, ожидается задержка в росте, возможна изреженность посевов. Ранее заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров сообщил, что в республике хозяйства имеют возможность засевать более 100 тысяч гектаров в сутки.

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Разиль Самигуллин