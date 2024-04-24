Устройство водоотводных лотков на трассе Мамадыш — Кукмор обойдется в 845 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В рамках капитального ремонта автомобильной дороги Мамадыш — Кукмор с 28-го по 30-й км в Мамадышском муниципальном районе Татарстана будут установлены специальные водоотводные лотки. Сейчас «Татавтодор» ищет подрядчика. Стоимость работ составит 845 тыс. рублей.

Основная задача — обеспечить сброс воды с проезжей части. Устройство монолитных прикромочных лотков будет выполнено в соответствии с условиями договора и ведомостью объемов работ.

Заказчиком выступает АО «Татавтодор». Работы должны быть выполнены в течение 3–5 календарных дней после передачи строительной площадки, которая должна состояться в течение месяца с 1 июля 2024 года.

Лоток будет представлять собой монолитное сооружение типа Б-1-20-50. Материал — бетон B20 F200 W6 с использованием арматуры из стали A-1 диаметром до 6 мм.

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Рената Валеева