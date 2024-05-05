Внедрение искусственного интеллекта не грозит России безработицей, но некоторые профессии находятся в зоне риска

Внедрение искусственного интеллекта не грозит России безработицей, но некоторые профессии находятся в зоне риска. По мнению члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) не грозит безработицей в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако некоторые профессии все же находятся в зоне потенциального риска. Среди них — специалисты службы поддержки клиентов, которые могут быть заменены алгоритмами. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. Таким образом, компании смогут выстроить алгоритмы решения для самых популярных запросов клиентов и сократить количество сотрудников.

Напомним, российские соискатели в возрасте 18—25 лет при поиске новой работы в первую очередь обращают внимание на интересные задачи. Однако важны и другие критерии, такие как заработная плата, график работы, work-life balance и расположение офиса.

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Разиль Самигуллин