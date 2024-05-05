В Татарстане в рамках акции «Сад памяти» высадили 1,5 млн деревьев

В Татарстане 4 мая прошла акция «Сад памяти», в ходе которой было посажено 1,5 миллиона деревьев. Об этом сообщает «ГТРК Татарстан».

Мероприятие было приурочено к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители Татарстана посвятили высадку саженцев памяти о 378 тысячах своих земляков, погибших в годы войны.

Акция «Сад памяти» пройдет и в других городах и населенных пунктах республики. Подробности о местах и времени проведения можно узнать на официальном сайте.

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Разиль Самигуллин