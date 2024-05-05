Росгвардейцы в Татарстане обеспечили безопасность во время празднования Пасхи

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в Татарстане выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время празднования православной Пасхи. В ночь на Пасху одним из наиболее популярных мест празднования в Республике Татарстан стал Раифский Богородицкий монастырь. В пасхальную ночь территорию православной святыни посетило около двух тысяч прихожан.

Задачи по охране правопорядка и обеспечению безопасности граждан успешно выполнили военнослужащие казанского специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ России во взаимодействии с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и полиции.

Кроме того, в Набережных Челнах перед началом богослужений специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Тайфун» Управления Росгвардии по Республике Татарстан проверили места массового пребывания граждан. Они использовали служебных собак, обученных на выявление опасных предметов и оружия.

Также сотрудники территориальных отделов вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Татарстан приняли участие в обеспечении общественной безопасности в муниципальных районах республики. Благодаря совместной работе Росгвардии и полиции нарушений общественного порядка и безопасности не допущено.

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Разиль Самигуллин