Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали Праздник Весны и Труда, футбольные матчи и «Диктант Победы» на Востоке. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы» — в топах поиска минувшей недели
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|с 1 мая
|1 450
supercell store
|1 400
|рубин урал
|1 300
|рубин — урал
|1 300
|мир труд май
|700
1 мая
|650
|1 мая картинки
|600
|вербное воскресенье
|600
|диктант победы
|350
|динамо москва — зенит
|300
Самым популярным запросом татарстанцев за последние семь дней стало 1-е Мая — Праздник Весны и Труда. Кроме того, жителей республики интересовали события, связанные с Supercell, компанией-разработчицей популярных в мире игр Brawl stars, Clash of clans и Squad Busters, попавшей в топ поисков минувшей недели. Также татарстанцы следили за футбольным матчем между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом». По итогам встречи от 29 апреля победителя выявить не удалось — команды завершили матч со счетом 1:1. Исключением не стал и прошедший 26 апреля «Диктант Победы».
«Мир! Труд! Май!» — привлек татарстанцев больше всего
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|с 1 мая
|34
|39
|47
|42
|supercell store
|55
|84
91
|100
|рубин урал
|47
|18
|19
|13
|рубин — урал
|100
|56
74
|-
|мир труд май
|92
|100
|82
|76
|1 мая
42
39
53
35
|1 мая картинки
|34
|35
|47
|35
|вербное воскресенье
|34
|41
|55
44
|диктант победы
|26
|38
|46
27
|динамо москва — зенит
|100
|86
|-
|-
Жители Казани и Набережных Челнов стали самыми ярыми фанатами прошедших футбольных матчей. Примечательно, что жителей Альметьевска и Нижнекамска эти игры оказались совсем не востребованы. Отметим, что самым популярным запросом жителей всех крупных городов Татарстана стал лозунг праздника 1-го Мая — «Мир! Труд! Май!».
Лига чемпионов ворвалась в топы
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|бавария реал мадрид
|1 500
|куличи пасхальные
|300
|горький 53 все серии
|200
|дима масленников
|70
|рындыч
60
|масленников
|60
|дарите женщинам цветы
|60
бадабумчик
|60
|чернобыль
|60
|венгалби
|50
Ничейный матч между «Баварией» и «Реал Мадридом» стал самым популярным в топе поиска жителей республики на YouTube. На втором месте расположилось традиционное блюдо приближающейся Пасхи — пасхальные куличи, а тройку лидеров замкнул российский сериал «Горький 53», повествующий об обстановке в СССР пятидесятых годов.
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