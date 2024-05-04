Новости спорта

13:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:00, 04.05.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали Праздник Весны и Труда, футбольные матчи и «Диктант Победы» на Востоке. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы» — в топах поиска минувшей недели

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
с 1 мая1 450

supercell store

1 400
рубин урал1 300
рубин — урал1 300
мир труд май700

1 мая

650
1 мая картинки600
вербное воскресенье600
диктант победы
350
динамо москва — зенит
300

Самым популярным запросом татарстанцев за последние семь дней стало 1-е Мая — Праздник Весны и Труда. Кроме того, жителей республики интересовали события, связанные с Supercell, компанией-разработчицей популярных в мире игр Brawl stars, Clash of clans и Squad Busters, попавшей в топ поисков минувшей недели. Также татарстанцы следили за футбольным матчем между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом». По итогам встречи от 29 апреля победителя выявить не удалось — команды завершили матч со счетом 1:1. Исключением не стал и прошедший 26 апреля «Диктант Победы».

«Мир! Труд! Май!» — привлек татарстанцев больше всего

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС
КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
АЛЬМЕТЬЕВСК
НИЖНЕКАМСК
с 1 мая34394742
supercell store5584

91

100
рубин урал47181913
рубин — урал10056

74

-
мир труд май921008276
1 мая

42

39

53

35

1 мая картинки34354735
вербное воскресенье344155

44

диктант победы263846

27

динамо москва — зенит10086--

Жители Казани и Набережных Челнов стали самыми ярыми фанатами прошедших футбольных матчей. Примечательно, что жителей Альметьевска и Нижнекамска эти игры оказались совсем не востребованы. Отметим, что самым популярным запросом жителей всех крупных городов Татарстана стал лозунг праздника 1-го Мая — «Мир! Труд! Май!».

Лига чемпионов ворвалась в топы

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС

ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
бавария реал мадрид1 500
куличи пасхальные300
горький 53 все серии200
дима масленников70
рындыч

60

масленников60
дарите женщинам цветы60

бадабумчик

60
чернобыль60
венгалби50

Ничейный матч между «Баварией» и «Реал Мадридом» стал самым популярным в топе поиска жителей республики на YouTube. На втором месте расположилось традиционное блюдо приближающейся Пасхи — пасхальные куличи, а тройку лидеров замкнул российский сериал «Горький 53», повествующий об обстановке в СССР пятидесятых годов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
СпортФутболОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости спорта

13:09 МСК Все новости
Новости раздела