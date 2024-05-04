Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали Праздник Весны и Труда, футбольные матчи и «Диктант Победы» на Востоке. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Праздник Весны и Труда, футбол и «Диктант Победы» — в топах поиска минувшей недели

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % с 1 мая 1 450 supercell store 1 400 рубин урал 1 300 рубин — урал 1 300 мир труд май 700 1 мая 650 1 мая картинки 600 вербное воскресенье 600 диктант победы

350

динамо москва — зенит

300



Самым популярным запросом татарстанцев за последние семь дней стало 1-е Мая — Праздник Весны и Труда. Кроме того, жителей республики интересовали события, связанные с Supercell, компанией-разработчицей популярных в мире игр Brawl stars, Clash of clans и Squad Busters, попавшей в топ поисков минувшей недели. Также татарстанцы следили за футбольным матчем между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом». По итогам встречи от 29 апреля победителя выявить не удалось — команды завершили матч со счетом 1:1. Исключением не стал и прошедший 26 апреля «Диктант Победы».



«Мир! Труд! Май!» — привлек татарстанцев больше всего

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС

КАЗАНЬ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

АЛЬМЕТЬЕВСК

НИЖНЕКАМСК

с 1 мая 34 39 47 42 supercell store 55 84 91 100 рубин урал 47 18 19 13 рубин — урал 100 56 74 - мир труд май 92 100 82 76 1 мая 42 39 53 35 1 мая картинки 34 35 47 35 вербное воскресенье 34 41 55 44 диктант победы 26 38 46 27 динамо москва — зенит 100 86 - -

Жители Казани и Набережных Челнов стали самыми ярыми фанатами прошедших футбольных матчей. Примечательно, что жителей Альметьевска и Нижнекамска эти игры оказались совсем не востребованы. Отметим, что самым популярным запросом жителей всех крупных городов Татарстана стал лозунг праздника 1-го Мая — «Мир! Труд! Май!».

Лига чемпионов ворвалась в топы

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %

бавария реал мадрид 1 500 куличи пасхальные 300 горький 53 все серии 200 дима масленников 70 рындыч 60 масленников 60 дарите женщинам цветы 60 бадабумчик 60 чернобыль 60 венгалби 50

Ничейный матч между «Баварией» и «Реал Мадридом» стал самым популярным в топе поиска жителей республики на YouTube. На втором месте расположилось традиционное блюдо приближающейся Пасхи — пасхальные куличи, а тройку лидеров замкнул российский сериал «Горький 53», повествующий об обстановке в СССР пятидесятых годов.

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