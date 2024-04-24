В Татарстане проведут повышение квалификации для 336 педагогических работников за 1,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» заключило договор с «Центром социально-гуманитарного образования» о предоставлении образовательных услуг для учителей. В рамках дополнительных профессиональных программ педагоги пройдут повышение квалификации. На это затратят 1 398 405 рублей, узнало «Реальное время».

Курсы будут организованы для 336 учителей, работающих в системе общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Обучение пройдет в течение 2024 года. Всего будет представлено 26 специальностей.

Наиболее дорогостоящим станет повышение квалификации для учителей начальных классов — курсы пройдут 120 педагогов. Стоимость обучения составит 499 429 рублей. Курсы для 31 учителя физической культуры обойдутся в 129 019 рублей, а для 83 учителей-логопедов — в 83 238 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева