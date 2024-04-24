«Роскосмос» сообщил о 1,1 млн кв. км территорий, которые подвержены паводкам

Фото: Реальное время

«Роскосмос» продолжает вести непрерывный космический мониторинг территорий России, которые подвержены риску паводков и наводнений. Специалисты корпорации получили более 140 маршрутов съемки затопленных или подверженных затоплению территорий общей площадью свыше 1 123 000 кв. км. Вся полученная информация оперативно передается в МЧС России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Усилия прежде всего сосредоточены на регионах:

Республика Саха (Якутия);

Алтай;

Бурятия;

Кировская, Курганская, Оренбургская, Тюменская, Ярославская области.

В мониторинге задействованы все космические аппараты российской государственной космической системы дистанционного зондирования Земли. В составе этой системы пять аппаратов «Канопус-В», три «Метеора-М», один аппарат радиолокационного наблюдения «Кондор-ФКА» и один спутник «Ресурс-П».

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