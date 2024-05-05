Транспортная прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав пассажиров «Метеора»

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после сообщений в социальных сетях о возможном нарушении прав пассажиров водного транспорта в Татарстане.

Согласно предварительным данным, 4 мая 2024 года из-за погодных условий в акватории Волги произошла поломка «Метеора», направлявшегося в Ульяновск. Это привело к отмене рейсов между Казанью и Ульяновском.

Татарская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин