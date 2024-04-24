Татарстан оказался лидером среди регионов ПФО по доле без аварийного жилья

Татарстан занимает последнее место среди регионов ПФО по доле городского населения, проживающего в аварийном жилищном фонде. Об этом стало известно изданию «Реальное время» из данных Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Таким образом, доля людей в Татарстане, живущих в аварийном жилищном фонде, относительно общей численности городского населения составила 0,08%. В то время как максимальный показатель зафиксирован в Пермской области — 1,62%.

Ранее в Олимпийском комитете России прошло награждение победителей и лауреатов премии SportsFacilities 2024. По ее итогам Республика Татарстан вошла в число пяти лучших регионов России.

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Разиль Самигуллин