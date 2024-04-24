В Татарстане проведут проверку 100 объектов культурного наследия для постановки на государственную охрану

В Татарстане в этом году пройдет проверка около 100 объектов для постановки их на государственную охрану. Об этом сообщил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Помимо этого, будет проведена экспертиза 20 памятников археологии. В результате проделанной работы в прошлом году список выявленных объектов культурного наследия увеличился на 26 пунктов. Среди них — 13 ранее неизвестных памятников археологии, которые были обнаружены в ходе археологических исследований.

На основании проведенной историко-культурной экспертизы, которая завершилась в текущем году, руины собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом получили статус объекта федерального значения.

Иван Гущин также сообщил, что в этом году начнется работа по исключению объектов из федерального реестра. Это касается тех объектов, которые утрачены в постсоветское время и не подлежат восстановлению. Условием для исключения является наличие обременения на земельном участке. В первую очередь это касается Казани. Список и условия исключения объектов в данный момент находятся на стадии определения.

В настоящее время в Татарстане 2 825 объектов культурного наследия находятся под государственной охраной, а 3 583 признаны выявленными объектами. Из них 804 относятся к объектам архитектуры и истории, а 2 779 — к объектам археологии. Напомним, в Казани готовятся к реставрации бывшей Никольской единоверческой церкви.

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Разиль Самигуллин