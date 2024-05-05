Министр обороны Израиля не видит готовности ХАМАС к переговорам по Газе

Министр обороны Израиля заявил, что не видит со стороны ХАМАС намерения договориться по Газе, и допустил возможность скорого начала операции в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее правительство Израиля утвердило резолюцию, которая отвергает «диктат» со стороны международного сообщества по признанию палестинского государства.

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Разиль Самигуллин