В Нижнекамске выбрали лучшее звено газодымозащитной службы

В Нижнекамске прошли соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди подразделений Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан.

Газодымозащитники работают в самом эпицентре пожара, в непригодной для дыхания среде. Их ответственная миссия спасения и тушения сопряжена с преодолением множества физических и психологических препятствий.

Эти соревнования — одни из самых уважаемых среди профессиональных пожарных. Они проводятся в условиях, приближенных к реальным боевым. Участники преодолевают ряд испытаний: спасение людей из задымленной зоны, вскрытие металлических дверей и проникновение в помещения, спасение людей с высоты, преодоление кабельных коллекторов и туннелей в сложных условиях.

Самое сложное испытание — поиск газодымозащитника, у которого воздуха в баллоне осталось всего на 3 минуты. На этом этапе участники выкладываются до конца и от усталости буквально падают на финише.

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Разиль Самигуллин