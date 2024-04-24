Татарстан назван в числе лучших по развитию спортивной инфраструктуры

В Олимпийском комитете России 23 апреля прошло награждение победителей и лауреатов премии SportsFacilities-2024. По итогам премии Республика Татарстан вошла в число пяти лучших регионов России.

За 2023 год в Татарстане введено в эксплуатацию 139 спортивных сооружений. Сегодня их насчитывается 11 820 единиц. Показатель единовременной пропускной способности спортивных сооружений в республике в 2023 году достиг 71,7%. Это означает, что единовременно во всех спортивных сооружениях могут заниматься более 327,5 тысячи человек.

В Татарстане ежегодно выделяется более 1 млрд рублей на реализацию двух программ капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов и строительство универсальных спортивных площадок.

С 2013 года в республике реализуется программа строительства универсальных спортивных площадок, в рамках которой уже построено 1 153 таких объекта. Среди них 40 хоккейных коробок и 44 модульные лыжные базы. С 2020 года начали строить крытые футбольные манежи для организации качественного тренировочного процесса с учетом климатических условий. За 4 года построено 16 таких манежей. В 2024 году запланировано строительство еще 4 футбольных манежей и 15 универсальных спортивных площадок.

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Рената Валеева