Казанцы смогут бесплатно оставить автомобиль на муниципальной парковке в майские праздники

Жители Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками в период майских праздников. Это касается парковок, расположенных вдоль улично-дорожной сети.

Оставить автомобиль бесплатно можно будет с 28 по 30 апреля, а также 1, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая. Напомним, что муниципальные парковки работают бесплатно в выходные и праздничные дни. В будни плата взимается с 8.00 до 19.00.

Ранее аналитики «Авито Работы» провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что более половины (51%) опрошенных казанцев планируют работать в праздничные дни.

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Разиль Самигуллин