В Казани возобновляются перевозки по сезонным садоводческим маршрутам

С 26 апреля в Казани вновь заработают сезонные садоводческие маршруты. Автобусы будут следовать по шести наиболее востребованным направлениям. По будням задействуют девять единиц транспорта, в выходные — 11.



Пассажиры смогут воспользоваться следующими маршрутами:

№39с Ветеринарная академия — ж.м. «Станционные Дербышки»;

№41с 39-й квартал — СО «Крутушка»;

№92с КДК им. Ленина — «Дальние сады»;

№101с Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»;

№109с Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;

№111с Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

Расписание движения составлено до 1 ноября. Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Комитета по транспорту Казани: +7 (843) 275-30-50.

Стоимость проезда устанавливают перевозчики в зависимости от маршрута. При оплате наличными максимально она может составить 77 рублей. В пределах города пассажиры могут воспользоваться льготным проездом по электронным социальным проездным картам.

В 2023 году сезонными маршрутами воспользовались около 718 тысяч пассажиров.

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Рената Валеева