В Кировской области сократились объемы незаконной рубки леса

За 3 месяца сотрудники лесоохраны Кировской области провели более 5 тысяч патрулирований лесов, в том числе 280 с участием сотрудников правоохранительных органов. Они выявили девять фактов нарушений с признаками незаконной рубки, что на шесть меньше, чем за три месяца прошлого года. Размер экологического вреда, причиненный нарушениями, ниже показателя 2023 года почти на 2 млн рублей. Об этом сообщает издание «Источник.Online».

По четырем фактам незаконных рубок уже возбуждены уголовные дела, по пяти фактам полицейские проводят проверки. В этом году к уголовной ответственности за незаконные рубки в 2022—2023 годах привлечено восемь виновных.

Министр лесного хозяйства Кировской области Андрей Тетерин рассказал, что в Кировской области уже применяются технологии дистанционного зондирования земли и новые технологии обработки сведений лесоизменений в рамках проекта «Цифровая земля». Благодаря совместной работе Министерства лесного хозяйства, правоохранительных, контролирующих и надзорных органов удается добиться сокращения объемов незаконной заготовки древесины и снижения размера экологического вреда.

Патрулирование лесов в Кировской области будет вестись регулярно. Ранее МЧС Татарстана предотвратило 729 возгораний во время особого противопожарного режима.

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Разиль Самигуллин