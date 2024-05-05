Мордовия экспортировала тысячи тонн зерна в Беларусь, Казахстан и Чехию

Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области обнародовало информацию об экспорте зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

Согласно данным, с января по апрель 2024 года из Мордовии в Беларусь, Казахстан и Чехию было экспортировано более 6 тысяч тонн продукции. Это шестикратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2024 года на экспорт из Мордовии было отправлено 110 тонн вики для переработки, 110 тонн семян горчицы для переработки и 10 тонн солода ржаного сухого. Вся продукция соответствовала требованиям стран назначения. На партии зерна и продуктов переработки было выдано 104 фитосанитарных сертификата.

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Разиль Самигуллин