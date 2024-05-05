В честь Дня Победы ветеранам ВОВ предлагают бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах

В честь празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатными полетами и премиальным обслуживанием в аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Участники Великой Отечественной войны могут оформить бесплатные билеты на перелеты для себя и своих близких. Кроме того, в аэропортах России для ветеранов организовано бесплатное обслуживание в залах повышенной комфортности.

Российские авиакомпании проводят ежегодные акции для ветеранов. Они предоставляют возможность бесплатного перелета по действующей сети внутрироссийских маршрутов. В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово будет размещен штаб волонтеров. Добровольцы будут помогать и встречать ветеранов, которые самостоятельно прибудут в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее в Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к 79-й годовщине Победы. Выплату произвело отделение Социального фонда России по Татарстану.

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Разиль Самигуллин