В Татарстане стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В Татарстане началась международная акция «Георгиевская ленточка». Планируется, что всего жителям республики будет вручено более 350 тысяч ленточек.

Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабирова отметила: «Ежегодно молодежь Татарстана активно участвует в акции «Георгиевская ленточка». Георгиевская лента была и остается символом Великой Победы, который объединяет миллионы жителей России. И значение этого символа с каждым годом становится шире».

Волонтеры и активисты молодежных организаций будут раздавать георгиевские ленточки всем желающим в общественных местах, крупных торговых центрах, парках и на улицах городов и районов Татарстана.

Директор республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов подчеркнул, что ношение георгиевской ленточки — это связь между прошлым, настоящим и будущим. «Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Самое лучшее место для георгиевской ленты — слева, на груди, рядом с сердцем», — сказал он.

Напомним, Казань заняла третье место по количеству участников акции «Тотальный диктант», которая прошла в минувшую субботу. В этом году в акции впервые зарегистрировалось более одного миллиона человек — 1 294 401 участник из 55 стран и 722 городов.

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Разиль Самигуллин