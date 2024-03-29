Итоги дня: пилот сетей 5G в Казани, 723 миллиона в год на науку, республиканский ифтар
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 марта:
- Сегодня на пресс-конференции представители Минэкономики, Агентства по госзаказу, Гарантийного фонда, банкиры и представитель ДУМ РТ говорили о новых халяльных финансовых продуктах, первых результатах российского эксперимента, имеющего целью создать условия для партнерского финансирования в Татарстане, и сложностях его реализации.
- Президент Академии наук Рифкат Минниханов заявил, что видит своей сверхзадачей «встраивание» университетов, научно-образовательных центров и предприятий республики в новую федеральную повестку. Академия наук РТ впервые представила на выставке в парламенте свои перспективные разработки.
- В Казани состоялась конференция «ТИМИ Казань 2024», посвященная технологиям информационного моделирования и проектирования в строительстве. На площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева собрались более 250 участников. Организаторами конференции выступили российский разработчик систем информационного моделирования АО «СиСофт Девелопмент» и его партнер-эксперт ООО «СиСофт Казань». Это мероприятие стало продолжением серии конференций ТИМИ, которые проходят в городах России, где динамично развивается строительная и промышленная индустрия.
- Казанца отправили в СИЗО по делу подпольного казино и о вымогательстве карточного долга в 8 млн. Под стражу до 26 апреля водворили накануне 45-летнего безработного казанца Андрея Шаронова. На этой мере пресечения для обвиняемого настаивали сотрудники 1-го отдела Следкома по РТ.
- В мае в Казани планируется запустить фонтаны. Всего в городе их 36, но четыре из них не используются из-за аварийного состояния чаш, насосного оборудования, запорно-регулируемой арматуры и трубопроводов, сообщает мэрия города. В прошлом году были отремонтированы и запущены фонтаны в парке Петрова и сквере Славы, а также воссоздан исторический фонтан в «Саду рыбака». Долгое время они не работали из-за неудовлетворительного состояния.
- За минувший 2023 год в Татарстане в общей сложности выдано 18 686 удостоверений тракториста-машиниста. Из них 8 556 документов выданы владельцам впервые. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Управления гостехнадзора республики Альберт Бурганов. При этом в прошлом году принято 9 877 экзаменов.
- За десять лет физкультурно-спортивное сообщество достигло значительных результатов и получило широкое распространение среди населения. Более 13,5 миллиона человек приступили к тестированию, а 10,2 миллиона — заслужили знаки отличия ГТО.
- В Казани 18 и 19 мая на площадке стадиона «Ак Барс Арена» состоится ежегодный благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных WOOF.
- В Лаишево построят первый в России завод по выпуску 3D-принтеров. Его предполагается разместить на территории ОЭЗ «Иннополис» и запустить в эксплуатацию первую очередь в 2025 году.
- Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в состав организационного комитета по проведению в 2022—2032 годах в Татарстане мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.
- В январе и феврале 2024 года авиакомпании перевезли по России 11,3 млн пассажиров, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Росавиация также отмечает, что рост пассажиропотока на местных авиалиниях составил 8,3%, а средняя дальность авиаперевозки одного пассажира внутри России превысила 2,1 тыс. км.
- Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» прошел XII Республиканский ифтар. В рамках мероприятия многотысячный джамаат мусульман совершил коллективный намаз вслед за муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и раисом республики Рустамом Миннихановым.
- Раис РТ Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Во время встречи депутат Госсовета Руслан Нигматулин предложил создать в Татарстане программу поддержки предпринимателей, которые будут производить товары в новом мегакластере Wildberries и продавать через маркетплейс.
- Столичный комитет по туризму сообщил, что Казань, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о развитии сотрудничества в области туризма. В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий, участие в международных выставках и организация ознакомительных туров для зарубежных партнеров.
- «Новые цифровые решения» протестируют работу сетей 5G с существующими технологиями в Казани и других регионах России. Для этого будут использоваться российские базовые станции. Технические меры необходимы для обеспечения бесперебойной работы сетей 5G.
- С нового учебного года в школах Казани появятся два новых предмета: «Труд» — ранее «Технология», в рамках которого ученики будут изучать основы робототехники, и «Основы безопасности и защиты Родины». Также в предмет «Математика» добавят курс «Вероятность и статистика».
- В Татарстане начинается реализация национальных проектов, в рамках которых в этом году будет построено 286 объектов в сфере образования и здравоохранения, сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
- Депутат Государственной думы Айрат Фаррахов сообщил, что в России не хватает 29 тысяч врачей и почти 70 тысяч медицинских работников. Он также отметил необходимость принятия системных мер на федеральном уровне, чтобы уменьшить количество уголовных преследований врачей.
- Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Новый руководитель имеет опыт работы в регионах и в государственных структурах, включая исполнение обязанностей губернатора Приморского края и председателя правительства Республики Саха (Якутия).
- В Казани возле парка Горького расширили строительную площадку подземного пешеходного перехода, из-за чего тротуар для пешеходов стал уже, а проход к месту работ частично открылся. Проезжая часть при движении в сторону Вишневского сузилась до двух полос из-за находящейся на дороге строительной техники.
- В 2023 году в Татарстане количество аттракционов, зарегистрированных в Гостехнадзоре, увеличилось на 300 и составило 438 единиц. Половина из них — объекты со средней степенью потенциального биомеханического риска (класс RB-2).
- На 52-м заседании Государственного совета Республики Татарстан избрали новых мировых судей: Юлию Гафурову (судебный участок №7 по Московскому судебному району города Казани) и Альфреда Хайретдинова (судебный участок №19 по судебному району города Набережные Челны).
- Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал, что за последние 5 лет количество обращений к депутатам Госдумы увеличилось более чем в три раза. Всего за этот период было зафиксировано около 5 600 наказов от избирателей, из них 60% уже выполнено.
- Программа научно-технологического развития Татарстана на 2024—2026 годы получила дополнительное финансирование. Глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил, что ежегодно на поддержку передовых инженерных школ и проекты развития будет направляться 723 млн рублей. В этом году планируется запуск новых конкурсов и премий для поддержки научных работников и педагогов, а также привлечения выдающихся ученых-исследователей.
Ключевые события 765-го дня специальной военной операции на Украине:
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморского края нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, уничтожая живую силу, бронетехнику и склады с боеприпасами противника.
- Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное Донецкой Народной Республики.
- Расчет «Орлана» группировки войск «Центр» навел огонь артиллерии на цели ВСУ. На линии боевого соприкосновения оператор беспилотника выполнил воздушную разведку противника и выявил перемещение его транспортных средств, обеспечивающих подвоз боеприпасов и топлива. Разведчики определили полевые склады вооружения, а также места разгрузки боеприпасов и топлива и навели на цель высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». В результате точных попаданий подразделения ВСУ лишились возможности восполнения материального ресурса.
- Сегодня пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
- Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив информацию об уничтожении целей, самолеты вернулись на аэродром вылета.
- Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что высокий профессионализм специалистов юридической службы и ответственный подход к делу позволяют эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе правовой и социальной защиты участников СВО и членов их семей.
Олег ИсаковПромышленностьЭкономикаТехнологииОбществоБизнес Татарстан