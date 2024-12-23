«Россельхозцентр»: «Несмотря на сложности, масличные культуры продолжают уходить в страны Евросоюза»

В Татарстане подвели итоги по экспорту сельхозпродукции и рассказали о подготовке урожая на 2025 год

Фото: Реальное время

Увеличение экспорта с начала 2024 года

С начала 2024 года объемы поставок зерновых культур за пределы республики составили более 100 тыс. тонн, а внутрироссийские перевозки превысили 1 млн тонн. Об этом сообщил Виталий Новичков, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр».



— Качество экспортируемой продукции стало приоритетом, и его контроль осуществляется через лабораторные исследования. Каждая страна предъявляет свои требования к качеству зерна, и татарстанские лаборатории проверяют каждую партию на соответствие этим стандартам, — уточнил Новичков.

В этом году впервые провели исследование более 10 тыс. тонн зерновой продукции для отправки в Китай, включая пшеницу, ячмень и горох, которые транспортируются железнодорожным транспортом.

— Несмотря на сложности, масличные культуры продолжают уходить в страны Евросоюза, хотя у экспортеров возникают проблемы с взаиморасчетами, что приводит к некоторому снижению объемов поставок в такие страны, как Польша и Латвия. Беларусь также остается важным направлением для отгрузок, — сообщили в «Россельхозцентре».



Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас в республике функционируют 42 предприятия, которые задействованы в процессе отгрузки зерна железнодорожным транспортом. Так, Тетюши и Бугульма играют важную роль в этой системе, работая круглосуточно и отправляя большие объемы продукции. Из общего объема в 1 млн тонн, который продается в другие регионы, значительная часть отправляется за пределы Татарстана под именем других регионов.

— Это создает сложности в учете экспортных поставок и приводит к потерям прибыли для местных производителей, — сообщил Айрат Тазетдинов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Татарстану.

Развитие экспорта переработанных культур

Республика демонстрирует значительный рост в экспорте переработанных зерновых продуктов, включая шроты, жмыхи и кормовые смеси. Эти товары находят спрос в таких странах, как Азербайджан, Афганистан, Польша и Италия. Также в перечень экспортируемой продукции входят масличные культуры, которые поставляются в Австрию, Чехию, Германию, Польшу и Латвию.



— Важно отметить, что сами производители не занимаются прямыми экспортными продажами. Основную часть логистики и распределения зерна осуществляют трейдеры, которые перекупают продукцию у фермеров и организуют ее транспортировку в зарубежные страны, — сказал Новичков.

Согласно данным экспертов, максимальная доля экспорта из Татарстана приходится на продукцию Казанского жирового комбината, который с 2022 года переориентировался на экспорт в Китай и Индию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Итоги посева озимых культур

В Татарстане продолжается подготовка к урожаю 2025 года, с посевом озимых культур на площади около 490 тыс. гектаров. На данный момент 84% от посеянного объема находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, однако 8% площадей, что составляет примерно 40 тыс. гектаров, оцениваются как плохие, а всходы не получены на 36 тыс. гектарах (около 7%).

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Дмитрия Яшина, ежегодно республика пересаживает от 7 до 10% озимых культур, что соответствует средним показателям последних лет.

Среди районов с хорошими условиями для озимых выделяются: Черемшанский, Тукаевский, Сармановский, Кайбицкий, Бавлинский, Альметьевский, Мензелинский, Атнинский и Заинский.

Тем не менее в Минсельхозе уверены, что ситуация может улучшиться с наступлением весны:

— На полях сейчас имеется от 2 до 10 сантиметров снега, что обеспечивает защиту семян от низких температур. Озимые культуры способны выдерживать морозы до -17—19 градусов, и оптимальные условия для их роста складываются, — заявил Яшин.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также ведется мониторинг содержания сахаров в озимых культурах, уровень которых на текущий момент оценивается как хороший — выше 25%. В республике заготовлено 324 тыс. тонн семян яровых, зерновых и зернобобовых культур, что на 14% превышает потребность.

— Проверка качества семян показала, что 84% заготовленного объема соответствует стандартам. Из них 36% составляют семена высших репродукций, а 44% — репродукционные семена. В последние годы Татарстан делает акцент на импортозамещение: в 2024 году отечественными семенами было засеяно 71% кукурузы и 42% подсолнечника, — подчеркнул замминистра.

Халяльная продукция

Татарстанские производители активно развивают сегмент халяльной продукции, что открывает новые возможности для выхода на рынки арабских стран.



— Объем халяльной продукции в России продолжает расти, демонстрируя прирост в последние годы. Экспорт халяльной продукции увеличился в 10—20 раз по сравнению с началом этого процесса, — сообщил Яшин.



Кроме того, наблюдается рост числа российских производителей, которые занимаются селекцией и производством халяльной продукции. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что страна постепенно уходит от импортозависимости, что способствует укреплению внутреннего рынка.



Анастасия Фартыгина