Росимущество забрало 94% акций «Казанькомпрессормаша»

Кто будет новым владельцем, станет известно в течение двух-трех недель

Фото: Максим Платонов

82,06% акций (или 288 539 штук) «Казанькомпрессормаша» перешло в собственность Росимущества с 15 января этого года. Ценные бумаги переданы в распоряжение государства на основании указа президента России от 30 декабря 2024 г. №1130 о введении временного управления Росимущества в отношении всех активов машиностроительного АО «Группа ГМС» (H.M.S. Technologies Limited), следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия информации.

Кроме того, еще 4,077% акций АО «Казанькомпрессормаш» забрали у АО «ГМС Ливгидромаш», 8,155% — у АО «Ливенский завод погружных насосов», бумаги также переданы Росимуществу. В результате 94,23% казанского предприятия сегодня перешли в распоряжение РФ.

Представитель ГМС подтвердил «Реальному времени» факт передачи. «Можно ли назвать этот процесс национализацией? Трудно сказать. Остается неизвестным, как дальше государство распорядится активами. Есть несколько вариантов», — рассказал он.

На какой срок введено временное управление активами «ГМС» — неясно.

— На данный момент Росимущество не комментирует введение временного управления Росимущества в отношении машиностроительной группы АО «Группа ГМС», — ответила пресс-служба Росимущества.

Источники в отрасли рассказывали, что в настоящее время идет проверка активов. По их мнению, новый собственник определится в ближайшее время.

«Казанькомпрессормаш» — крупнейший в стране производитель компрессорной техники для российского нефтегазового комплекса страны.

Луиза Игнатьева