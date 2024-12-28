Кадеты в преддверии Нового года получили сладкие подарки от «ТАИФ-НК»

Фото: Альберт Муклоков

В Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина ярким концертом проводили уходящий 2024 год. Каждый взвод подготовил творческие номера. Пятиклассники удивляли зажигательными танцами.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Ребята постарше — юмористическими миниатюрами о жизни кадетского корпуса. Семиклассники поставили сценку из детского мультфильма «Ну, погоди!». А еще будущие офицеры пели песни под гитару и кружились в вальсе. После каждого выступления зрители не скупились на овации, щедро одаривая юных артистов громкими аплодисментами.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Пятиклассник Богдан Скрипченков рассказал, что к предновогоднему концерту его взвод начал готовиться неделю назад. Чтобы не ударить в грязь лицом, ежедневно по несколько часов оттачивали движения в танце.



— Всю последнюю неделю мы занимались постановкой номера. Несмотря на то, что немножко торопились, интересное получилось выступление. Это первый мой новогодний концерт в кадетском корпусе. Мне здесь очень нравится. У нас дружественная атмосфера и добрые учителя, — в перерывах между выступлениями поведал Богдан.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Поздравить ребят с наступающими праздниками приехали давние друзья кадетов — работники «ТАИФ-НК». С собой нефтепереработчики привезли новогодние подарки и теплые поздравления.



— Дорогие ребята, уважаемые педагоги, наставники, от лица компании «ТАИФ-НК» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Новый год — это, наверное, самый любимый всеми нами праздник в году. Потому что в это время мы ждем волшебства, чудес, исполнения самых заветных желаний и, конечно, новогодних подарков. К новогодней ночи хочу пожелать, чтобы все ваши мечты и желания обязательно сбылись. А в 2025 году, конечно же, хочу пожелать всем мирного неба над головой, хорошего настроения, всем отличной учебы и всего самого-самого наилучшего. С наступающим Новым годом! — сердечно поздравил ребят помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

По традиции первыми новогодние подарки получили учащиеся пятых классов.



— Каждый взвод готовил свое поздравительное выступление, показал свое видение этого праздника, как-то развеселил, добавил тепла в наши сердца. Наш взвод поставил красивый вальс под песню Эда Ширана. А подарки от наших шефов добавили новогоднего настроения, — сказал десятиклассник Вячеслав Тенишев.



Его одноклассник Данил Барлыкбаев добавил, что сладости от «ТАИФ-НК» всегда вкусные, а потому их очень приятно получать. «Дорогие педагоги, командиры и наши шефы. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю улыбок, радости, чтобы не было грусти! Всего самого наилучшего, чтобы все получалось в жизни!» — с улыбкой пожелал он.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Ярким финалом праздничного концерта стало появление Дедушки Мороза. Под овации зрителей сказочный волшебник наградил победителей и призеров смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление класса.

Лилия Егорова