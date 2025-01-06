Татарстан экспортировал продукцию АПК на $430,9 млн

Фото: Динар Фатыхов

Агропромышленный комплекс Татарстана по состоянию на 22 декабря 2024 года экспортировал продукцию на $430,9 млн. Поставкой занимаются 258 компаний, география насчитывает 56 стран мира.

«Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, ведущими предприятиями которой являются «Казанский жировой комбинат» и «Эссен продакшн», — следует из сообщения Минсельхоза Татарстана.

Растет экспорт продукции «Халяль» — он составил $14 млн и вырос почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Поставкой занимаются более 20 компаний. Потребителями являются страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки.

Минсельхоз также сообщил, что Татарстан контактирует по поводу экспорта своей продукции с Оманом, Малайзией, Иорданией и Бахрейном.

Напомним, что с начала 2024 года объемы поставок зерновых культур за пределы республики составили более 100 тыс. тонн, а внутрироссийские перевозки превысили 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».