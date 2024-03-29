Казань станет одной из семи пилотных зон тестирования сетей 5G в России

Фото: Динар Фатыхов

Совместное предприятие «Новые цифровые решения» планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, где будут использоваться российские базовые станции, сообщает Минцифры России.

Пилотный проект пройдет в нескольких городах и регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

Это позволит протестировать методы динамического управления частотами и оценить их эффективность. Такие технические меры необходимы для обеспечения бесперебойной работы сетей 5G и их совместимости с существующими технологиями.

При этом еще в августе 2022 года на территории Казанского кремля в закрытом режиме начала работу зона 5G, технические специалисты приступили к тестированию технологии. Тогда доступ к технологии для широкой общественности не открыли, это планировалось сделать к концу 2022 года.

Годом ранее, в июне 2021-го, в казанском метро запустили тестовую зону 5G. Сеть пятого поколения была доступна на всех станциях подземки для всех пассажиров, имеющих гаджеты с поддержкой 5G.

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Артем Гафаров