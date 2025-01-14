Татарстан увеличит поддержку АПК до 14,2 млрд рублей в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В 2025 году Татарстан выделит более 14 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса, что на 600 млн рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Из этой суммы 2,7 млрд рублей поступят из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Финансирование будет осуществляться по 84 направлениям, включая 31 направление с федеральным участием, для которых предусмотрено 6 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета. Основные меры поддержки включат субсидии на минеральные удобрения, покупку сельхозтехники, развитие молочного скотоводства и племенного животноводства.

Кроме того, в 2025 году в республике начнется реализация 14 новых национальных проектов, включая агропромышленный сектор, с общим объемом финансирования в 46,9 млрд рублей. Это свидетельствует о стремлении властей поддерживать и развивать сельское хозяйство как важный сектор экономики региона.

Анастасия Фартыгина