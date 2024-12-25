Жалоб на загрязнение воздуха в Нижнекамском промузле стало в 32 раза меньше с 2018 года

В 2024 году поступило только 18 жалоб граждан в связи с загрязнением воздуха в Нижнекамском промышленном узле. В 2018 году их было 583

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году поступило только 18 жалоб граждан в связи с загрязнением воздуха в Нижнекамском промышленном узле. В 2018 году их было 583. Таким образом, число жалоб уменьшилось в 32 раза за 7 лет. Об этом рассказал на предновогодней встрече с журналистами министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

С 2006 года число выбросов в атмосферу от предприятий промышленности в Нижнекамском узле снизилось на 35 тысяч тонн. Как объяснил Александр Шадриков, этот результат был достигнут в том числе и благодаря диалогу природоохранных ведомств с промышленными предприятиями, которые сегодня в режиме онлайн передают данные со своих систем контроля качества атмосферного воздуха. На сегодняшний день 17 АСКЗА в республике принадлежат Минэкологии, еще 12 передают данные от промышленных предприятий. Эти цифры Минэкологии использует для аналитики и составления сводных расчетов.

В Нижнекамском промузле уменьшить выбросы (а соответственно, и количество жалоб) удалось за счет модернизации производств и нормирования выбросов (во исполнение Постановления Кабмина Татарстана №828).

— Наш основной KPI — должно быть ноль жалоб от населения! — подчеркнул Александр Шадриков. — Сложно визуализировать то, насколько мы уменьшили выбросы. А через количество жалоб мы видим, довольно ли население тем местом, где они проживают. Это то, к чему мы должны стремиться, это и есть наш главный результат, которым мы должны активно заниматься.

Людмила Губаева