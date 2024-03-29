Организаторы XII Республиканского ифтара в Казани обеспечат мусульманам бесплатный проезд и безопасность

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» пройдет XII Республиканский ифтар. С 15.00 начнут работать гардеробы и халяль-ярмарка в фойе. Кроме того, у участников будет возможность совершить послеполуденный намаз.



В рамках мероприятия многотысячный джамаат мусульман совершит коллективный намаз вслед за Муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и раисом республики Рустамом Миннихановым.

Организаторы мероприятия предусмотрели бесплатный трансфер для участников на пригородных поездах. Бесплатный проезд предоставляется при предъявлении билета на вечер разговения. Поезда будут курсировать по следующему расписанию:

Казань Пассажирская — Международный аэропорт Казань в 14.40 и 16.00;

Международный аэропорт Казань — Казань Пассажирская» в 19.45.

Ранее «Реальное время» сообщили, что организаторы приглашают гостей с 15.00. Это решение принято для обеспечения безопасности и комфорта участников. Прибытие заранее позволит избежать очередей и эффективно организовать меры безопасности.

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Анастасия Фартыгина