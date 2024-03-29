Депутат Руслан Нигматулин выступил за поддержку бизнеса, работающего с Wildberries

25 марта раис РТ Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Во время встречи депутат Госсовета Руслан Нигматулин предложил создать в Татарстане программу поддержки предпринимателей, которые будут производить товары в новом мегакластере Wildberries и продавать через маркетплейс.



— Фарид Султанович, хочу озвучить предложение о поддержке бизнеса в связи с проектом будущего мегакластера Wildberries в Татарстане, — обратился он к уполномоченному по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву. Он считает, что не стоит ограничивать мегакластер одним районом. Сейчас обсуждается Лаишевский.

Депутат предложил создать рабочую группу по взаимодействию с Wildberries для разработки программы поддержки.

— Принимается. Будем работать. Такие крупные маркетплейсы обладают исчерпывающей информацией о том, что требуется сейчас рынку. Потому, используя их базу данных и наши подходы, надо брать в работу, — ответил Фарид Абдулганиев.

— У нас есть Промышленный кластер Татарстана, в нем создано 24 отраслевых комитета. Они могли бы взять эти заказы, запустить новые производства в разных городах и районах. Желающие есть! Но чтобы наши товары могли конкурировать на маркетплейсе с китайскими или турецкими по цене, производителям нужна республиканская программа поддержки. Льготное финансирование или субсидирование. Например, субсидия в 20% на новое оборудование. Или льготное финансирование на запуск производства под 1—5% годовых, как у ФРП, — предложил он.



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Луиза Игнатьева