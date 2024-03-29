В Татарстане на поддержку науки направят дополнительно 723 млн рублей

Фото: Луиза Игнатьева

Программа научно-технологического развития Татарстана на 2024—2026 годы получила дополнительное финансирование из бюджета РТ на реализацию проектов развития и поддержку пяти передовых инженерных школ в Татарстане. Об этом сообщил глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов, выступая с отчетом о работе Академии наук на заседании Госсовета РТ.

По его словам, ежегодно на их финансирование будет направлено 723 млн рублей, из которых 311 млн рублей пойдет на проекты развития и 412 млн рублей на поддержку передовых инженерных школ.

«Мы постарались сконсолидировать в Программе научно-технологического развития (мероприятия) для проведения единой и согласованной политики», — уточнил он.

Как рассказал Рифкат Минниханов, в этом году планируется запустить серию новых конкурсов и премий для поддержки лучших научных работников и педагогов и молодых ученых. Всего будет шесть новых конкурсов и премий в Программе научно-технологического развития Республики Татарстан.

Кроме того, запускаются инициативы по привлечению выдающихся ученых-исследователей и высококвалифицированных кадров «Постдок РТ», «Приглашенный ученый РТ» с охватом до 150 новых человек в год. В дополнение к этому будут условия для повышения квалификации и карьерного роста татарстанских ученых в ведущих научных и образовательных российских и зарубежных.

Луиза Игнатьева