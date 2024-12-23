С 2024 года экспорт зерновых культур из Татарстана составил 100 тыс. тонн

Фото: Роман Хасаев

С начала 2024 года объемы поставок зерновых культур за пределы республики составили более 100 тыс. тонн, а внутрироссийские перевозки превысили 1 млн тонн. Эти показатели значительно превышают прошлогодние данные.



— Качество экспортируемой продукции стало приоритетом, и его контроль осуществляется через лабораторные исследования. Каждая страна предъявляет свои требования к качеству зерна, и татарстанские лаборатории проверяют каждую партию на соответствие этим стандартам, — сообщил Виталий Новичков, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

В этом году впервые было проведено исследование более 10 тыс. тонн зерновой продукции для отправки в Китай, включая пшеницу, ячмень и горох, которые отправляются железнодорожным транспортом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на сложности, масличные культуры продолжают уходить в страны Евросоюза, хотя у экспортеров возникают проблемы с взаиморасчетами, что приводит к некоторому снижению объемов поставок в такие страны, как Польша и Латвия. Беларусь также остается важным направлением для отгрузок.

Внутри республики осуществляется строгий контроль за качеством зерна. Проверка деклараций, которые служат паспортом для зерновой продукции, позволяет отслеживать и контролировать почти 3 тыс. партий. Из них около 700 деклараций были отменены из-за несоответствия стандартам.



Анастасия Фартыгина