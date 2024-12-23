Затраты на посевную кампанию в Татарстане составили около 40 млрд рублей
Затраты на посевную кампанию в Татарстане составили около 40 млрд рублей. Эта сумма включает в себя расходы на приобретение семян, удобрений и проведение необходимых агротехнических мероприятий. Об этом сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Виталий Новичков.
— По итогам 2024 года валовой сбор зерна в Татарстане составил 3,8 млн тонн, при этом средняя урожайность достигла 28 центнеров с гектара, — уточнил Новичков.
Хотя площадь посевов в этом году снизилась по сравнению с прошлым годом из-за упущенных сроков сева, агрономы смогли успешно провести уходные работы на 6 млн гектаров. В том числе была выполнена обработка почвы против сорняков и вредителей, что способствовало повышению эффективности производства и сохранению уровня урожайности.
Напомним, что в 2024 году в республике было засеяно около 550 тыс. гектаров озимых культур, что создало оптимистичные ожидания для весенних полевых работ.
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