В России не хватает 70 тысяч медицинских работников

Фото: Динар Фатыхов

В России зафиксировали нехватку медицинских работников, рассказал во время онлайн-конференции «Реального времени» депутат Государственной думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.

— На сегодня ситуация складывается негативно — системе здравоохранения России не хватает 29 тысяч врачей и почти 70 тысяч медицинских работников, — отметил он.

Кроме этого, он рассказал о предложенном недавно законопроекте в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

— Медицинская помощь — это всегда рискованная вещь, и ты не всегда можешь знать, чем это закончится. В этой связи внесение закона, на наш взгляд, уменьшит количество уголовных преследований врачей. Мы сегодня стоим на пороге, когда нужно принимать системные, кардинальные меры на федеральном уровне, — подытожил депутат.

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Олег Исаков