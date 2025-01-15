В России могут обязать продавать не менее 10% стройматериалов на бирже

Фото: Максим Платонов

В России планируется ввести обязательную реализацию на бирже не менее 10% базовых строительных материалов, поставляемых крупными производителями на внутренний рынок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) вице-премьеру Марату Хуснуллину.

СПбМТСБ выразила поддержку предложению Минстроя об обязательной реализации на бирже части базовых строительных материалов. Для остальных участников рынка эта мера может носить рекомендательный характер, но для поставщиков, работающих с государственным заказом, это станет жестким требованием.

Издание напоминает, что подобная мера помогла сдержать цены на нефтепродукты в 2021–2022 годах. Однако, по мнению экспертов, ее будет сложнее применить на рынке стройматериалов.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), стоимость основных строительных материалов во втором полугодии 2024 года в среднем увеличилась на 13–20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Рената Валеева