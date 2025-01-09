В Татарстане предприятиям по содержанию крупного рогатого скота посоветовали перейти на закрытый режим

В Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ и Управлении Россельхознадзора по республике подвели итоги 2024 года

Фото: Максим Платонов

«В 2025 году мы приступим к оцифровке процесса отборов проб для исследований»

Главное управление ветеринарии Кабмина РТ в 2024 году промаркировало крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней и домашних птиц к 1 сентября, хотя работы можно было вести до 2025 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов, подводя итоги работы ведомства в 2024 году.



Он отметил, что ведомству пришлось судиться с некоторыми фермерами. К примеру, подобный инцидент был в Пестречинском районе. Суд вынес решение в пользу Главного управления ветеринарии, и фермеру пришлось чипировать животных.

— В течение 2025 года мы приступим к оцифровке процесса отборов проб для исследований с привязкой номера животного к штрихкоду. Также на электронную платформу переведут все проводимые нами вакцинации. Проведение мероприятий будет отображаться в информационной системе REGAGRO с дальнейшей интеграцией в системе «Хорриот», — поделился планами Алмаз Хисамутдинов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается лабораторно-диагностической работы, за прошлый год было проведено более 5,3 млн исследований. В 2024-м в республике насчитывалось 40 лабораторий, но с 1 января две из них — в Камско-Устьинском и Черемшанском районах — прекратили работу. Их решили закрыть в связи с недостатком поголовья. Кроме того, в Татарстане функционируют 33 отдела ветсанэкспертизы на рынках, 31 — при государственных ветеринарных объединениях. Работают такие специалисты и в 61 убойном пункте. Всего было проведено около 75 млн экспертиз по контролю безопасности продукции.

— Мы очень активно занимаемся кормовыми лабораториями. Во всех районах республики имеются токсикологические отделы, которые могут исследовать корма. Более расширенные [учреждения] — в Актанышском, Тукаевском, Атнинском, Балтасинском районах. В 2025 году мы планируем открыть обособленные отделения республиканской ветеринарной лаборатории в Сабинском районе для исследования полного цикла кормов, — добавил спикер.

Он также напомнил, что с 1 января в Татарстане вступило в силу постановление Кабмина РТ об обязательной регистрации собак. Животных будут маркировать при помощи электронных чипов с уникальным номером. Питомец должен быть зарегистрирован в течение трех месяцев со дня рождения. Хозяева смогут чипировать собак и в государственных, и в частных клиниках.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Поставить чип можно в государственных и в частных клиниках. Информацию о собаке в системе «Хорриот» будем вести мы. <...> Если у тебя собака зачипирована, можно будет подать информацию через «Госуслуги», — подчеркнул Хисамутдинов.



«Нам удалось достичь 20%-ного обеспечения биологической защиты наших животноводческих предприятий — это очень мало»

Ситуация по особо опасным карантинным заболеваниям в Татарстане относительно благополучна, сказал спикер. В частности, уже два года не было зарегистрировано ни одного случая африканской чумы у свиней. В то же время наблюдается резкое снижение масштабов отстрела дикого кабана, который является главным распространителем этого заболевания.

— В 2022 году было отстреляно 3 499 голов, в 2023 году — 2 410, в 2024-м — 1 258. Это почти в два раза ниже, чем в 2023 году, — посетовал он и выразил надежду, что в новом году ситуация улучшится.

Глава ведомства напомнил, что в 2024 году в Татарстане были выявлены четыре очага бруцеллеза:

в частном секторе села Старые Чечкабы в Кайбицком районе;

в КФХ Гариев около поселка Прибой Зеленодольского района;

в частном секторе села Сарайлы Сармановского района;

в ИП Хабибуллин, село Бикчураево Рыбно-Слободского района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в трех случаях ограничения уже сняты, а в ИП Хабибуллин проводятся заключительные мероприятия. Все случаи завозные, подчеркнул спикер. В рамках профилактических работ было исследовано порядка 1,4 млн голов крупного и более 75 тыс. мелкого рогатого скота, свыше 21 тыс. лошадей, около 23 тыс. свиней. Руководителям предприятий по содержанию крупного рогатого скота было рекомендовано обеспечить население телятами, а также мясом по цене ниже рыночной, чтобы противостоять несанкционированному завозу скота.

Официально в Татарстан в 2024-м поступили:

34 111 голов крупного рогатого скота, из них 760 — из Венгрии, Латвии, Чехии;

166 816 голов свиней;

более 5,8 млн голов птицы.

Спикер подчеркнул: предприятиям по содержанию крупного рогатого скота пришло время перейти на закрытый режим содержания. По его словам, свино— и птицеводческие фермы давно это сделали.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Пока не все руководители понимают важность этого вопроса. За прошлый год нам удалось достичь 20%-ного обеспечения биологической защиты наших животноводческих предприятий. Это очень мало. Этот вопрос мы будем продолжать и в этом году. [Было дано] очень жесткое поручение нашего вице-премьера по этому направлению, — заявил Алмаз Хисамутдинов.



Из Татарстана экспортировали 117 тыс. тонн зерна в 21 страну

По словам руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнура Галеева, актуальной проблемой стала продажа скота на одном из сайтов бесплатных объявлений и других электронных площадках.

— Усиление профилактической работы с ними продолжается. Звоним, узнаем, откуда скот везется, кем, какие есть документы. Это неблагодарная работа, потому что человек по телефону просто не представляется и иногда бросает трубку, — посетовал он и призвал татарстанцев быть внимательными и взвешивать риски распространения инфекционных заболеваний.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спикер подчеркнул, что работа ведется и в части противодействия производству и реализации некачественной фальсифицированной продукции. В 2024 году более 600 проб было отобрано в больницах и детсадах. Порядка 9,5% материалов не соответствовали нормам качества.

— В 2024 году под контролем управления было экспортировано порядка 117 тыс. тонн зерна в 21 страну мира. Хочется отметить, что активно проводится работа по аттестации продукции в КНР: было отправлено 3,5 тыс. тонн — это на 40% больше, чем в позапрошлом году. Кроме того, была впервые отгружена пшеница на 2 тыс. тонн, — также сообщил Галеев.



Галия Гарифуллина